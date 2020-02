Il successo di Yggdrasil all’insegna dell’innovazione e del divertimento

Ecco le migliori slot della casa di produzione premiata a Londra per il quarto anno di fila.

COSENZA – “Vincere questo premio per il quarto anno consecutivo da record è un risultato straordinario”. Con queste parole Fredrik Elmqvist, Ceo di Yggdrasil, ha commentato ai microfoni di Gioco News la vittoria, da parte del noto fornitore di software, del Premio Innvator of the Year per il quarto anno consecutivo. La cerimonia si è tenuta ai prestigiosi International Gaming Awards, nello splendido scenario del Savoy Hotel di Londra, e l’obiettivo era quello di premiare il miglior fornitore dell’anno, capace di superare i confini e portare innovazione e progresso all’interno di questo settore.

Yggdrasil ci è riuscito. E lo ha fatto grazie, soprattutto, al lancio della nuova divisione editoriale, che offre ai suoi clienti “le chiavi del suo regno“. Fondata nel 2013, la società vanta licenze in Gran Bretagna, Gibilterra e Romania. La forza di Yggdrasil è quella di permettere ai propri partner di creare immediatamente la propria offerta offerta iGaming unica e end-to-end supportata e in collaborazione con Yggdrasil Publishing.

I PUNTI DI FORZA DI YGGDRASIL

Ma vediamo nel dettaglio quali sono i punti di forza dei giochi più belli e seguiti del marchio. Nella top ten delle slot machine prodotte da Yggdrasil, il posto numero uno è senza dubbio quello di Valley of the Gods, la slot degli scarabei dorati che porta i giocatori nella misteriosa Valle degli Dei dell’antico Egitto. Ambientazione accattivante, Return to Player vicina al 96,2%, schermata innovativa e interattiva. Tutti ingredienti che troviamo, seppure in formato leggermente meno brillante, in Vikings go Wild, la videolottery dedicata ai Normanni, gli uomini del Nord che dalla Scandinavia hanno invaso l’Europa, l’Islanda e arrivarono addirittura in America. Ci si spinge lontano, insomma, con i rulli e le combinazioni di questa slot, che vanta un RTP del 96,3% e una serie incredibile di free spin e di simboli WILD. Il podio viene completato da Nitro Circus, che fa da dell’adrenalina e dell’azione la parte più importante del suo DNA.

Sono obbligatorie da citare anche Wilhelm Tell, la slot machine online dedicata a Guglielmo Tell, l’eroe nazionale della Svizzera che sarebbe vissuto tra la fine del XIII e il XIV secolo, DwarfMine, la VLT delle miniere che vanta più di 16 mila modi per vincere, e infine Golden Fish Tank, fatta di mare, pesci e perle nascoste.

“Abbiamo investito nell’innovazione delle slot e nella nuova meccanica – ha detto ancora Fredrik Elmqvist – Si tratta di un’innovativa attività di licenze globali che modifica in modo significativo il nostro approccio e il settore nella creazione, pubblicazione e distribuzione di contenuti”. In un breve lasso di tempo la Yggdrasil è diventata famosa per i suoi contenuti di gioco online altamente innovativi, piattaforme e soluzioni software. E adesso è giù pronta la sfida al futuro.