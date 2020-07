Isola Capo Rizzuto, presentato il programma della stagione estiva

ISOLA CAPO RIZZUTO (KR) – E’ stata presentata questa mattina, presso la sala giunta comunale, il programma estivo dal titolo “Viviamo l’Estate” che intratterrà turisti, passanti e locali. L’evento è stato illustrato durante una conferenza stampa che ha visto la partecipazione di tutte le forze in causa, a partire dall’intera amministrazione comunale che, con non pochi sforzi, sia economici sia di organizzazione, a causa delle numerose restrizione nazionali per il contenimento del Covid-19. Il sindaco Maria Grazia Vittimberga ha fatto da moderatore presentando lo staff organizzativo, a partire dal direttore artistico Vincenzo Sestito, il capo animatore Antonio Greco, le associazioni Giacche Verdi e Guardie Ecozoofile che daranno supporto alla Polizia Locale per la sicurezza e il controllo del traffico sotto la guida dell’assessore Roberto Puleo. L’assessore al turismo Salvatore Friio ha spiegato le mille difficoltà per arrivare ad organizzare questa stagione estiva nel post pandemia: “Abbiamo voluto a tutti costi organizzare qualcosa, anche se breve servirà a far tornare alla normalità la nostra cittadinanza. Quello che raccomando è la massima prudenza, sia in spiaggia, sia durante gli eventi”. Il vice sindaco Maria Micalizzi ha invece illustrato la “Settimana della Cultura”, un evento che toccherà tutte le frazioni con varie mostre d’arte e il premio finale “Aragona” che sarà realizzato dal maestro orafo Gerardo Sacco, padrino dell’evento, per premiare le maggiori personalità che si sono distinte in questo periodo”. Poi, lo stesso vice sindaco ha anche aperto una parentesi sul castello aragonese: “Dal primo agosto sarà aperto tutti i giorni tranne il martedì, a breve attiveremo una piattaforma per prenotare il biglietto d’ingresso come richiesto dalle normative di contenimento Covid. L’ingresso sarà comunque gratuito”. Puleo ha invece spiegato tutte le problematiche legate alla sicurezza, tante limitazioni che con tanto lavoro sono state superate. Infine, dopo una breve presentazione dell’animatore Antonio Greco del suo gruppo di animazione “Coast to Coast”, che è già presente sulle spiagge con il supporto del comitato civico Capo Rizzuto, la parola è passata al direttore artistico Vincenzo Sestito, in arte Dj Enzinho, che fatto un breve riepilogo delle serate: “Anche se presentiamo oggi abbiamo già iniziato da qualche giorno con gli spettacoli, questa sera ci sarà uno grande contest canoro diretto dall’artista Mario Nunziante; tra gli altri spettacoli ci sarà il Festival degli artisti di strada, serate varie con artisti locali come Astiokena, Luna Nera, Katmandu band, poi ancora spettacoli di danza con le note accademie isolitane, il Rione Day voluto dal comitato civico Capo Rizzuto e tanto altri spettacoli per un totale di 54 eventi. La serata madre dell’estate si svolgerà il 14 agosto con lo spettacolo di Mister David, meglio noto come l’Houdini del circo, nonché campione del mondo di street magic e detentore di alcuni “Guinness world records” che intratterrà il pubblico con i suoi numeri di equilibrista, prestigiatore, escapologo e con tante diverti gag. Concludo dicendo che siamo uno dei pochi comuni della Calabria che ha organizzato eventi per la stagione estiva, dunque grande merito a quest’amministrazione”.