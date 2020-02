COSENZA – Anche nella seconda serata della 70ª edizione del Festival della Canzone Italiana salirà un po’di Calabria sul palco di Sanremo.

Infatti dopo il musicista Emanuela Via, in gara al Festival nella categoria Giovani con il gruppo “Eugenio in Via Di Gioia”, questa sera la cantante cosentina Elisabetta Eneh, anche conosciuta come Fil Mama, affiancherà il grande Zucchero Fornaciari nel corso della sua esibizione come ospite.