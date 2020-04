MusicaeCoraggio, artisti italiani sul web a sostegno della sanità calabrese

COSENZA – Quando la musica e la cultura si incontrano nel mondo dei social come slancio per ricominciare e per rimanere in vita nascono, in un momento di fermo per l’intera umanità, iniziative di “coraggio” che appaiono subito come una finestra aperta verso un mondo di suoni, parole ed emozioni.

È questo lo spirito da cui nasce #MusicaeCoraggio, la rassegna no-stop di concerti e incontri, ideata da Pierluigi Virelli, ricercatore e musicista, originario di Cotronei, provincia di Crotone.

La maratona culturale e di intrattenimento ha un obiettivo importante: raccogliere fondi per rendere migliori le condizioni della sanità del territorio calabrese.

#MusicaeCoraggio, dunque, che avrà come palcoscenico le piazze virtuali di Facebook (https://www.facebook.com/pierluigivirellipage/) e di Instagram (https://www.instagram.com/PierluigiVirelli/) presenterà un cartellone ricco di artisti, provenienti da tutta Italia che si alterneranno con una serie di dirette live, in due giornate importanti per la storia del nostro Belpaese.

Gli appuntamenti principali in programma sono:

#MusicaeCoraggio “Liberi di rinascere” il 25 aprile, a partire dalle ore 10.30

#MusicaeCoraggio “Solidarietà al lavoro” il 1° maggio, dalle ore 21 in poi

Gli eventi social di musica e solidarietà, vedranno la partecipazione straordinaria di tanti ospiti che hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa.

Fra essi l’interprete e pianista, Sergio Cammariere; il paesologo, Franco Arminio; il giornalista e scrittore, Pino Aprile; ed ancora il simbolo della musica popolare italiana, Giovanna Marini; il musicista e scrittore, Cataldo Perri; la band pugliese, Canzoniere Grecanico Salentino; il comico, Gennaro Calabrese e molti altri con tante sorprese.