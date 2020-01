Musical, torna lo spettacolo senza tempo di Grease

COSENZA – Sabato 25 gennaio, ore 20.30 e domenica 26 gennaio, alle ore 18.30 sul palco del Teatro Rendano il musical cult “Grease” con la Compagnia della Rancia. Il regista Saverio Marconi, pur conservando tutti gli ingredienti che hanno reso Grease un successo senza tempo, per questa edizione speciale propone una nuova lettura di alcuni momenti, coadiuvato dalle coreografie di Gillian Bruce e da Mauro Simone regista associato.

Lo spettacolo

La nuova edizione (ben 20 anni di storia) della Compagnia della Rancia è una lettura davvero nuova, luminosa. Più di 1.500, per oltre 1.650.000 spettatori – di una festa travolgente che dal 1997 accende i teatri italiani. Lo spettacolo firmato da Saverio Marconi, che ha dato il via alla musical-mania,è un vero e proprio fenomeno di costume “pop”. Il regista Saverio Marconi, pur conservando tutti gli ingredienti che hanno reso Grease un successo senza tempo, per questa edizione propone una nuova lettura di alcuni momenti, coadiuvato dalle coreografie di Gillian Bruce e da Mauro Simone regista associato. La Grease Band, sospesa a mezz’aria nella nuova scenografia di Gabriele Moreschi, che suona dal vivo, con la supervisione musicale di Marco Iacomelli e arrangiamenti e orchestrazioni di Riccardo Di Paola. Ben 65 persone tra cast, team creativo, tecnico e organizzativo impegnate nell’allestimento. Grease, con la sua colonna sonora elettrizzante da Summer Nights a You’re the One That I Want, le canzoni aggiunte di B. Gibb, J. Farrar, L. St. Luis, S. Simon e le coreografie irresistibili, piene di ritmo ed energia è un vero e proprio cult, tra canzoni indimenticabili e protagonisti diventati icone generazionali. Un inno all’amicizia, agli amori indimenticabili e assoluti dell’adolescenza, oltre che a un’epoca – gli anni ’50 – che oggi come allora rappresentano il simbolo di un mondo spensierato e di una fiducia incrollabile nel futuro e nel progresso.