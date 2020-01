Rende Teatro Festival, arriva Lello Arena

RENDE (CS) – Giovedi 23 gennaio torna il Rende Teatro Festival.

Sul palcoscenico del Cineteatro Garden si esibirà Lello Arena con una versione rivisitata della commedia “Miseria e Nobilità”.

Un appuntamento molto atteso tanto che si va verso il sold out.

E la rassegna continua…

Dopo lo spettacolo di Lello Arena, Rende teatro festival ha in programma per il 16 febbraio un altro brillante spettacolo con in scena Rosella Brescia, Tosca D’Aquino, Roberta Lanfranchi e Samuela Sardo. Un pocker di attrici niente male per una serata speciale.