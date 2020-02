Rende Teatro Festival, risate in cucina con “Belle ripiene”

RENDE (CS) – Al Teatro Garden di Rende in arrivo una “gustosa commedia dimagrante” per la quinta tappa del Rende Teatro Festival. Protagoniste d’eccezione saranno Tosca D’Aquino, Rossella Brescia, Roberta Lanfranchi e Samuela Sardo che porteranno in scena lo spettacolo di successo “Belle Ripiene”.

Grande entusiasmo per lo show proveniente dal Teatro Sistina di Roma.

«E’ sicuramente motivo di orgoglio per Rende avere questi spettacoli in programma, ma soprattutto vedere il pubblico così partecipe è una soddisfazione unica», afferma il Sindaco Manna. L’evento andrà in scena il 16 Febbraio alle ore 18:00, per una domenica pomeridiana che vedrà in scena quattro bravissime attrici che delizieranno il pubblico in una commedia con il mix giusto di risate e cucina, ormai tormentone assoluto della tv nazionale e della quotidianità.