Sanremo, agli Eugenio in Via di Gioia il premio della critica “Mia Martini”

COSENZA – Fermati appena prima della semifinale ma super vincitori di due ambiti premi. Agli Eugenio in Via Di Gioia, formazione torinese al cui interno troviamo il musicista di Acri (CS) Emanuele Via (insieme alla voce Eugenio Cesaro, a Paolo Di Gioia e a Lorenzo Federici), dopo il premio di Assomusica (per la migliore esibizione live) è andato anche il premio della critica “Mia Martini” per le Nuove Proposte del Festival di Sanremo. Il prestigioso riconoscimento, intitolato alla memoria della grande artista calabrese, è stato assegnato loro dalla sala stampa Ariston Roof.

Grande soddisfazione per la comunità di Acri: Emanuele Via, primo acrese al Festival di Sanremo, è logicamente anche il primo vincitore di un premio al Festival della Canzone italiana.