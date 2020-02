Sanremo, applausi per Fil Mama insieme a Zucchero

COSENZA – Un palco atteso e sognato da ogni artista. Questo è l’Ariston per chi vive la musica. Sanremo è il Festival della Canzone ed esserci ripaga ogni sacrificio. Sarà stato così anche per Elisabetta Eneh, in arte Fil Mama, la cosentina dalla potente voce black, conosciuta dal grande pubblico per la sua partecipazione a The Voice, che stasera ha fatto vibrare il cuore di milioni di telespettatori con i suoi acuti precisi, il suo ritmo e la sua solarità, accompagnando la performance di Zucchero Fornaciari, ospite della settantesima edizione del Festival di Sanremo. Tre brani tutti da cantare tra cui il nuovo singolo Spirito nel buio, dove Fil Mama ha catturato il pubblico e le telecamere.

Evviva la Calabria bella che coinvolge e unisce, perfino senza essere protagonista assoluta. E che quest’anno ci ha emozionato in musica ancora una volta. Con Emanuele Via, degli Eugenio in Via Di Gioia, fuori per un soffio dalla finale dei Giovani di venerdì. Con Fil Mama, partner perfetta nella perfomance del grande Zucchero. E anche con la raffinatezza della giornalista Rai di origini cosentine Laura Chimenti, che insieme alla collega Emma D’Aquino e a Sabrina Salerno, ha affiancato Amadeus nella conduzione della seconda serata.

Nadia Macrì