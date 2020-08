Selezioni Miss Italia Calabria, prossime tappe ad Amantea e Diamante

COSENZA – L’estate continua a fare da cornice alla carovana di Miss Italia Calabria con le prossime selezioni. Dopo l’elezione di “Miss Monalisa Beach Club 3.0”, le prossime selezioni si terranno venerdì 21 Agosto, al lido “La pecora nera Beach” di Amantea, e sabato 22 Agosto 2020, presso il “Teatro dei Ruderi” di Cirella di Diamante alle 21:30.

Le selezioni, realizzate per il sesto anno consecutivo dalla CarliFashionAgency di Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, vedranno alternarsi alla conduzione delle serate l’attrice Larissa Volpentesta e il conduttore e speaker radiofonico Andrea De Iacovo.

Immancabile sarà la presenza del corpo di ballo guidato dalla coreografa Lia Molinaro. A decretare la Miss vincitrice sarà una giuria di esperti, composta da diversi professionisti tra giornalisti, artisti e imprenditori calabresi. La serata potrà essere seguita in diretta tramite i canali social di Miss Italia Calabria (pagina Facebook Miss Italia Calabria). Il concorso di bellezza continua così il suo percorso che, nel tempo, ha ben dimostrato di rappresentare non solo la bellezza in sé, quanto la cura nella valorizzazione dei territori calabresi, con i suoi scenari naturali e non, incentivandone così la sua cura e cultura.