Unindustria Calabria, stanziati 10 mln per micro e piccole imprese

Con uno stanziamento di 10 milioni di euro, Fondimpresa ha lanciato l’Avviso 2/2020, destinato a finanziare piani formativi per i dipendenti di Micro e Piccole Imprese, attraverso piani interaziendali che potranno essere presentati dal 20 ottobre al 31 dicembre 2020.

“E’ una misura che risponde alle esigenze delle aziende più piccole a cui l’avviso riconosce un contributo aggiuntivo per finanziare piani formativi, con una novità importante. Le aziende potranno delegare a Fondimpresa il pagamento del fornitore, evitando così di dover anticipare i costi del piano formativo”, così Michele Lucente, Presidente di Fondimpresa Calabria, ha commentato l’apertura del nuovo bando di Fondimpresa.

“Nelle azioni formative finanziate dall’Avviso 2/2020 potranno essere coinvolti anche i dipendenti in cassa integrazione, sia ordinaria che in deroga, oltre agli apprendisti. In questa fase così critica per l’economia globale, l’investimento in formazione è uno degli strumenti strategici per accompagnare le aziende verso la ripresa”, ha evidenziato Enzo Musolino, Vice Presidente di Fondimpresa Calabria.

“In Calabria sono circa 3.600 le aziende potenzialmente beneficiarie di questa misura: si tratta di imprese che non hanno mai presentato un piano con Fondimpresa e che possono così sperimentare un sistema semplice e diretto attraverso il quale finanziare la formazione dei propri dipendenti. Lo Sportello di Assistenza tecnica di Fondimpresa Calabria è a disposizione per fornire ogni utile supporto”, ha concluso Lucente.