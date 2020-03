Arcavacata (CS)- Con Decreto Rettorale n. 459 del 19/03/2020, il Rettore dell’Università della Calabria, Prof. Nicola Leone, su delibera del Senato Accademico, ha istituito le Commissioni Senatoriali e le relative componenti.

Quattro in totale: Indirizzo Strategico, Didattica, Ricerca e Terza Missione, Regolamenti.

“Mi sono confrontato con il gruppo che rappresento” – ha dichiarato il rappresentante degli studenti in Senato Accademico Maiolino – “optando di puntare sulla Commissione Ricerca e Terza Missione. Riteniamo che sia certamente importante restare concentrati sul presente e quindi continuare a lavorare sul miglioramento dei servizi del nostro ateneo. E’ necessario, però, volgere il nostro sguardo anche verso il domani che purtroppo non sembra dei più rosei. Sono soddisfatto di questa nomina che incentiverà maggiormente il mio impegno verso la formazione professionale e il collegamento tra l’ università ed il territorio. Cercherò di favorire l’applicazione diretta, la valorizzazione e l’impiego della conoscenza per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della Società.”.

Il tema centrale per il Senatore Maiolino e la compagine Noi resta dunque quello di avvicinare i giovani laureati al mondo del lavoro. L’occupazione post lauream e lo sviluppo della nostra Regione restano tema centrale.