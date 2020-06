Anche un calabrese nel movimento di Calenda, Francesco Madeo entra in “Azione”

COSENZA – «Un’attestazione di stima nei miei confronti e verso il gruppo calabrese che con grande entusiasmo sta lavorando per dare un contributo alla crescita di Azione sul territorio regionale. Far parte della squadra nazionale, al fianco di Carlo Calenda e Matteo Richetti, su un tema così importante come le politiche agricole ci da nuovi stimoli. La Calabria c’è ed ha un ruolo di primo piano». Così Francesco Madeo, giovane avvocato di Corigliano Calabro, fresco di nomina all’interno dei referenti tematici di Azione, il movimento politico di Carlo Calenda.

Trentatrè anni, un master alla Luiss Guido Carli in Affari politici italiani ed una innata passione politica che oggi lo vede consigliere comunale nel comune di Corigliano-Rossano (terza città piu grande della Calabria), Francesco Madeo si occuperà di Agricoltura e guiderà i gruppi di lavoro a livello nazionale. «Mi piace definire Azione il movimento delle competenze. Davanti al pressapochismo della politica – conclude Francesco Madeo – noi contrapponiamo programmi e concretezza, un gruppo coeso con un leader credibile e di esperienza . Mai come in questo momento – dal dopoguerra – l’Italia ha bisogno di tutte le sue migliori energie per risollevarsi. Lavoreremo con impegno per questo obiettivo».