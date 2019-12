Avanti Mendicino incontra i cittadini

MENDICINO (CS) – Il gruppo di opposizione “Avanti Mendicino”, capitanato da Francesco Gervasi, ha organizzato un incontro con la cittadinanza per fare un resoconto dettagliato del primo semestre di amministrazione.

L’appuntamento è fissato per domani 27 dicembre alle 18:30 presso la Sala Pagliaro a Contrada Pasquali.

Si tratta del primo di una lunga serie di incontri sul territorio, con il quale il gruppo intende ascoltare i cittadini e confrontarsi sui vari temi e problematiche emerse finora. «Faremo un sunto di quanto accaduto finora al comune e del nostro lavoro svolto come opposizione», precisano i consiglieri di minoranza. «Siamo certi che le persone vengano ad ascoltare, perché quello che accade al comune è interesse di tutti, e noi siamo li per fare gli interessi di tutti».

Al termine dell’incontro brindisi e scambio di auguri per le festività Natalizie