Castrovillari, Lo Polito disponibile a ricandidarsi

CASTROVILLARI (CS) – Castrovillari verso le prossime elezioni amministrative.

Nella giornata di ieri, nel corso di un’assemblea del Partito Democratico aperta a iscritti e non, il sindaco uscente Domenico Lo Polito ha fornito la sua disponibilità alla ricandidatura. «Disponibilità – precisa – come manifestazione di impegno in una fase in cui, stranamente, ancora non è stata stabilita la data delle elezioni e questo crea non poca preoccupazione rispetto ad un futuro ancora incerto quanto alla situazione ed alla possibilità di una seconda fase del coronavirus. Voglio ringraziare i miei amici dell’amministrazione (consiglieri ed assessori e collaboratori), e quelli del mio partito che mi hanno rinnovato con documenti pubblici la loro fiducia. Li voglio ringraziare perché sanno quanto e come abbiamo lavorato nel perseguimento dell’interesse della collettività, spesso in silenzio». Lo Polito conclude poi ricordando «due atti significativi del nostro modo di intendere la nostra funzione: 1) il primo atto deliberativo nel 2012 è stato il dimezzamento dell’indennita’ di sindaco, assessori e presidente del consiglio comunale; 2) in 7 anni di amministrazione il sottoscritto e l’intera amministrazione non ha mai percepito o richiesto un centesimo per le innumerevoli trasferte e missioni che ha fatto per conto dell’ente, mai un centesimo di rimborsi spese. Sempre e dico sempre siamo andati a rappresentare le istanze dell’ente e dei cittadini a nostre spese. Se necessario andiamo avanti, insieme».