Corigliano Rossano, la proposta dei consiglieri d’opposizione: «Dimezzare la Tari»

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – I Gruppi di opposizione di Corigliano Rossano a sostegno delle attività commerciali in difficoltà con la proposta di dimezzare immediatamente la Tari. Questo il principale messaggio contenuto nella nota stampa dei consiglieri Gino Promenzio (Gruppo Civico e Popolare), Francesco Madeo (Gruppo Gente di Mare), Rosellina Madeo (Gruppo Fiori di Arancio), Aldo Zagarese (Gruppo Partito Democratico).

«Come consiglieri comunali di opposizione questa mattina – dichiarano -, preoccupati della riapertura delle attività commerciali, abbiamo protocollato una mozione (con numero di protocollo 39140) per richiedere il dimezzamento della bolletta Tari per le partite Iva commerciali interessate dal lock-down. Partendo da una nota dell’Ifel, una fondazione dell’Anci, abbiamo condiviso la metoldogia di diminuzione della tassa con l’intero Consiglio Comunale. La nostra idea è quella di eliminare l’intera parte variabile, circa il 50% della bolletta che arriva agli utenti, a quelle attività che interessate dal lock-down non hanno ususfruito del servizio di raccolta rifiuti.

Un piccolo aiuto, da parte della Amministrazione Comunale, alle attività imprenditoriali che faticano a ripartire dopo circa 2 mesi di chiusura totale. Non abbiamo molto tempo per predisporre una serie di azioni amministrative necessarie, per questo chiediamo che la mozione venga discussa durante il primo consiglio comunale utile».