Jole Santelli prima governatrice donna della Calabria

COSENZA – È netta la vittoria di Jole Santelli, candidata del centrodestra alle Regionali in Calabria, che diventa così il primo presidente donna della Regione.

Nella seconda proiezione per la Rai la Santelli è al 50,9%, il primo degli inseguitori Pippo Callipo per il centrosinistra al 31,3%; Carlo Tansi (lista civica) registra il 10,6% e precede Francesco Aiello (M5S) al 7,2%.

L’affluenza per le elezioni regionali in Calabria, alle ore 23, è stata del 44,32%: il dato è praticamente stabile rispetto al 44,16% della precedente consultazione di riferimento.

«Da domani cominciamo a lavorare partendo dai dai mille problemi ma anche dalle mille opportunità che la Calabria offre. Lavoreremo tutti insieme per raccontare una regione diversa, è questo il primo obiettivo», ha detto Jole Santelli intervistata a Porta a Porta.

«Abbiamo visto le proiezioni e abbiamo visto che la signora Santelli praticamente è in testa abbondantemente, quindi sarà il nuovo presidente della Regione Calabria – ha detto il candidato civico sostenuto dal Pd per la presidenza della Regione Calabria Pippo Callipo, in una conferenza stampa nel suo comitato elettorale -. Auguri e buon lavoro. noi abbiamo fatto tanto. Sono sceso in campo insieme agli amici del Pd, abbiamo lavorato molto, però i calabresi hanno scelto la coalizione di centrodestra, hanno scelto il partito dei conservatori, non hanno creduto e non hanno voluto una rivoluzione e un cambiamento che avevo promesso di fare. Siccome siamo una terra democratica noi accettiamo questa decisione e faremo la nostra opposizione».