Regionali, comizio di Carolina Straface nella sua Schiavonea

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Pasqualina Straface, candidata alla carica di consigliere regionale nella lista “Jole Santelli Presidente” e già Sindaco di Corigliano Calabro, terrà un pubblico comizio in uno dei luoghi-simbolo di Schiavonea, località di cui – si legge in una nota – «ha sempre portato nel cuore le istanze dei pescatori della marineria e di tutti i cittadini residenti».

L’appuntamento è per domenica 12 gennaio, alle ore 11.30, in Piazzetta Portofino.

Sarà questa l’occasione per incontrare i residenti del borgo marinaro e delle annesse frazioni, gli operatori del comparto ittico, tutta la popolazione, per illustrare i programmi e gli obiettivi che Pasqualina Straface intende promuovere per tutelare e valorizzare questa importante area del territorio regionale. La cittadinanza è invitata a partecipare.