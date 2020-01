Regionali, Ernesto Rapani apre la propria campagna elettorale a Corigliano Rossano

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Ernesto Rapani aprirà la campagna elettorale per la candidatura al rinnovo del Consiglio regionale, a Corigliano Rossano, domenica 5 gennaio.

Il già coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, è candidato nel partito di Giorgia Meloni.

L’evento, previsto all’Hotel San Luca, a Rossano, a partire dalle 17,30, si aprirà con i saluti di Salvatore Perfetto, responsabile del movimento giovanile, di Claudio Roseto, responsabile territoriale Alto Jonio e di Luigi Lirangi, portavoce provinciale del partito. A seguire interverrà l’on. Wanda Ferro, attuale coordinatore regionale di Fdi, nominata a seguito della candidatura di Rapani, che concluderà la kermesse.

«Sono orgoglioso di poter rappresentare un territorio così vasto ed importante come la Piana di Sibari nella lista di Fratelli d’Italia. Determinazione, rispetto per questo nostro territorio, esperienza – ha dichiarato Ernesto Rapani nell’annunciare la manifestazione – saranno i valori di base che accompagneranno questa nuova sfida politica. Domenica pomeriggio sarà l’occasione per incontrarci di nuovo e per poter illustrare quelle che saranno i punti cardine del programma elettorale».