Regionali, in crescita anche l’affluenza delle 19

COSENZA – È di 35,52% l’affluenza alle urne alle ore 19 per le elezioni regionali in Calabria (dato relativo relativo a 404 comuni su 404). Alle precedenti elezioni, alla stessa ora, era del 34,68%,

Le urne aperte, da stamane alle ore 7 e fino alle 23 di questa sera, per eleggere il presidente della Giunta e i componenti dell’Assemblea legislativa in Calabria come in Emilia Romagna.

Le operazioni di scrutinio avranno inizio a partire dalle ore 23.00, subito dopo la conclusione delle operazioni di voto e l’accertamento del numero dei votanti. Gli elettori calabresi chiamati al voto sono circa 1,8 milioni.