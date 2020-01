Regionali, incontro pubblico per presentare la candidatura di Davide Tavernise

ROSIA (CS) – «Essere sempre dalla parte degli ultimi perché sono quelli che hanno veramente bisogno. In un report presentato dall’Istat nel 2019 e riferito all’anno precedente, si stima siano oltre 1,8 milioni le famiglie in condizioni di povertà assoluta, con un’incidenza pari al 7,0%, per un numero complessivo di 5 milioni di individui (8,4% del totale). Numeri impressionanti che ci fanno capire la portata mastodontica del fenomeno e indicano la direzione da seguire nel modulare il mio agire politico e il perché ho scelto proprio questo hashtag #dallapartedegliultimi per affrontare questa importante campagna elettorale appena iniziata dove sosteniamo la candidatura a Governatore della Calabria del professore Francesco Aiello». E’ quanto ha dichiarato Davide Tavernise, candidato al Consiglio Regionale della Calabria per il MoVimento 5 stelle alle prossime elezioni regionali del 26 gennaio.

Tavernise presenterà pubblicamente la sua candidatura domani, 4 gennaio, alle ore 18:00 nella Sala Consiliare del Comune di Crosia (nella Delegazione Municipale di Viale della Repubblica). All’evento interverranno anche i deputati Francesco Sapia (componente della Commissione “Affari Sociali” della Camera dei Deputati) e Francesco Forciniti (componente della Commissione “Affari Costituzionali” della Camera dei Deputati e la Senatrice Rosa Silvana Abate (componente della Commissione “Agricoltura” del Senato della Repubblica.

«Parleremo anche – fa sapere Tavernise – del programma del M5S e di quali saranno le battaglie che ho intenzione di portare avanti se sarò eletto in seno al Consiglio Regionale. Ascolterò, soprattutto, tutte le istanze che mi arriveranno dagli attivisti e dai cittadini per fare sempre più in modo che la mia possa essere una candidatura di servizio».