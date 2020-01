MONTALTO UFFUGO (Cs) – Il prossimo giovedì 9 gennaio, alle ore 18:00, nei locali del Blue Palace a Taverna di Montalto, in via Manzoni 152 , si terrà la presentazione ufficiale della candidatura al Consiglio regionale di Mauro D’Acri nelle file della lista “Jole Santelli Presidente” per le elezioni del 26 gennaio.

Nel corso dell’incontro verranno illustrati obiettivi e direzione della proposta politica di Mauro D’Acri.