Regionali, Salvini: «Il voto di domenica sarà anche nazionale»

SERRA SAN BRUNO (VV) – «Il voto di domenica sarà regionale ma anche nazionale perché ricordo che il Pd e l’attuale governo vogliono tornare alla legge Fornero, cancellando quota 100 che sarebbe un disastro per i lavoratori e per i giovani. Quindi è una scelta di vita, di futuro. C’è una sinistra che parla solo di passato, di razzismo, di fascismo. E invece ci sono delle terre che vogliono parlare di lavoro, sviluppo, di strade, porti e aeroporti». Queste le arole che il leader della Lega, Matteo Salvini, ha pronunciato questa mattina a Serra San Bruno, penultima tappa della sua campagna elettorale in Calabria.