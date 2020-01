Santelli governatrice e il Consiglio regionale che verrà

COSENZA – Jole Santelli trionfa in Calabria e diventa la prima donna presidente di una regione del sud, non solo della Calabria. L’ex vice sindaco di Cosenza, quando mancano solo poche sezioni da scrutinare, si assesta sul 55,41% (444.442), in vantaggio di 25 punti sul candidato del centrosinistra Pippo Callipo, dato al 30,06% (241.122). Francesco Aiello (M5S) è terzo al 7,31% (58.664), mentre Carlo Tansi (candidato civico) è al 7, 21% (57.807).

A risultati ufficiosi comincia quindi a delinearsi il nuovo Consiglio regionale in cui ci sarà sicuramente l’ex presidente Nicola Irto del Pd che, con 12 mila preferenze, è il consigliere più votato. Ecco i seggi che dovrebbero maturare nelle tre circoscrizioni:

Circoscrizione Nord

Per la maggioranza a Palazzo Campanella siederà il forzista Gianluca Gallo (circa 9.200 preferenze), il più votato della circoscrizione di Cosenza, l’ex presidente di Coldiretti Pietro Molinaro (primo eletto della Lega nel collegio Nord) e Pierluigi Caputo (primo della lista “Santelli presidente”). Non dovrebbero esserci sorprese neanche per Luca Morrone, che ottiene più di 6.300 voti, Rosalbino Cerra (Udc, 3.472 voti).

Sul fronte del centrosinistra, nel Pd, è sicuro di ottenere un seggio Mimmo Bevacqua (6.707 voti) in vantaggio su Carlo Guccione (5.447), la cui rielezione resta a rischio. Nella lista “Io resto in Calabria” riceve più di 4.200 preferenze Franco Mundo. Per quanto riguarda la lista Democratici progressisti bene l’ex presidente della commissione Bilancio Giuseppe Aieta.

Circoscrizione Centro

Al momento per la Lega, primo partito del centrodestra, otterrebbe un seggio l’editore crotonese Gaetano Salvatore (3.300 voti). Segue il consigliere comunale di Catanzaro Filippo Mancuso. Sicuro di un seggio anche il forzista Mimmo Tallini con 5.700 preferenze. In Consiglio dovrebbe esserci lo scranno anche per l’ex presidente della provincia di Vibo Valentia Francesco De Nisi (Cdl, 6.461 voti), che si piazza nella sua lista davanti all’uscente Baldo Esposito (6.123) e all’ex consigliere Alfonsino Grillo (2.596). Tra le fila di Fratelli d’Italia favorito sarebbe il sindaco di Petilia Policastro Amedeo Nicolazzi (3.858). Dovrebbe farcela anche Vito Pitaro (4.800 voti), primo della lista “Santelli presidente”. A guidare la lista dell’Udc è invece Marco Martino, giovane sindaco di Capistrano (più di 2.700 voti), dietro di lui Antonio Scalzo (2600).

Nel Pd il più votato sarebbe il sindaco di Serra San Bruno Luigi Tassone (5.100 preferenze), seguono il sindacalista Raffaele Mammoliti (4.459) e il segretario provinciale Gianluca Cuda (3.300 preferenze). Nella lista Dp prima è Flora Sculco (5.400 preferenze).

Circoscrizione Sud

Praticamente certa è l’elezione del vicepresidente del Parco nazionale d’Aspromonte, Domenico Creazzo, primo eletto in Fratelli d’Italia con 7.700 preferenze. Segue di poco il consigliere uscente Peppe Neri (7.093).

Buona affermazione per il forzista Giovanni Arruzzolo, che ottiene 8.500 voti, davanti a Domenico Giannetta (6.315) e a Peppe Raffa (5mila voti). Dovrebbe trovare posto in Consiglio anche Nicola Paris, primo della lista Udc con quasi 6mila voti. Nella Lega, invece, in testa c’è Tilde Minasi (2.235 voti) che si piazza davanti all’ex sindaco di Taurianova Roy Biasi (2mila). Importante l’affermazione elettorale di Giuseppe Mattiani (più di 7.500 voti). Dietro di lui si piazza la moglie dell’ex consigliere regionale Pasquale Tripodi, Lucia Caccamo (3.591 preferenze). Spera anche Pietro Crinò, primo della lista Cdl (4.200 voti).

Nel Pd, dopo Irto, dovrebbero trovare collocazione Mimmo Battaglia (6.100) e Giovanni Nucera (4.900). Infine nella lista Dp, spicca Antonio Billari (quasi 6mila voti ).