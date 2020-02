“Let’s Comedy”, stasera Saverio Raimondo al Mood Social Club

Terzo appuntamento con la stand up comedy al Mood Social Club. Questa volta a solcare il legno del palcoscenico di Rende sarà un volto importante della comicità satirica: Saverio Raimondo.

Non un qualunque romano

La dimensione comica di Saverio Raimondo è sicuramente non italiana. Ricorda molto la comicità anglosassone con un’impronta patriottica, ovviamente. Raimondo è romano cosa che, nella comicità italiana, è sempre un punto a favore per fatti linguistici. Il fatto peculiare è, però, che questa “romanità” non è centrale nel suo modo di fare comicità. Porta in rilievo aspetti contenutistici importanti, a differenza dei soliti comici della capitale da “Bagaglino” (nulla di personale contro questi ultimi). La definizione più esatta è quella di comico contemporaneo. Contemporaneità non intesa come vicinanza temporale, bensì come parallelismo alle vicende d’attualità. Ne è un esempio lampante uno dei suoi show con maggiore seguito, “CCN – Comedy Central News”.

Satira politica non all’italiana

Geniale connubio tra informazione, critica sociale e comicità, “CCN” rappresenta uno dei programmi pilota per gli appassionati del genere. Stigmatizza quella che è l’idea di TG Satirico in Italia. Non è trash e non è per tutti. E’ uno show di intrattenimento pensato e per chi è libero da strascichi culturali radicati. Raimondo live sarà una sorpresa ma, al contempo, una conferma. Non è un caso che egli vanti una gavetta di tutto rispetto. Dalla radio al Web fino al piccolo schermo. Nel 2016 ottiene il “Premio Satira Politica della TV”. Punto focale della sua comicità è proprio la politica a riprova del fatto che un comico che sa fare satira è più di un semplice intrattenitore. Dal 2019 è ospite settimanalmente di “Porta a Porta” su Rai 1. Condisce con la sua saccenteria misurata il programma di Vespa e ne dà un apporto ironico che, forse, mancava.

Saverio Raimondo darà al Mood gli strumenti per fruire del suo spettacolo e, il pubblico di Rende sarà pronto a ridere a denti stretti.