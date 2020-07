Alisya torna con “Come sempre”. «È la canzone della mia rinascita»

COSENZA – Un anno dopo “Invulnerabile da me”, è l’estate 2020 a far da cornice all’uscita del nuovo singolo di Alisya. Da oggi, 7 luglio, è infatti disponibile su tutte le piattaforme digitali “Come sempre”, il nuovo brano della cantautrice lucana di nascita e cosentina d’adozione.

Secondo estratto dell’album “Invulnerabile da me” (in uscita in autunno), il nuovo brano di Alisya per la MeArecords del presidente e direttore artistico Roberto Zengaro, punta su un testo coinvolgente scritto da Carmelo Del Genio con la musica di Paola De Genio, e sulla voce e l’interpretazione inconfondibili di Alisya; gli arrangiamenti sono di Francesco Vitari, riprese mix arrangiamenti di Vlad KayaDub Costabile.

Viscerale il rapporto di Alisya con il nuovo brano. «Come sempre è la canzone che descrive perfettamente il momento che sto vivendo – racconta Alisya -. È un brano che simboleggia la mia rinascita dopo un periodo personale difficile e quindi può esprimere la ripartenza che ognuno di noi sta affrontando in questo periodo storico». «Se dovessi descriverlo con una metafora direi che immagino di vedere due Alisya che si tengono per mano ma alla fine la nuova me, quella di Come sempre, che è colorata, solare e grintosa, lascia andare la vecchia me che è quasi sbiadita, rattristata e cupa. L’Alisya di oggi corre quindi ad abbracciare sorridendo l’arcobaleno che è nato dopo la pioggia.

La scheda

Classe ’88, la cantante Alisya, all’anagrafe Annalisa Egidia Viceconti, è nata Lagonegro (PZ) ma da oltre un decennio vive a Cosenza, dove si trasferisce per motivi di studio.

È laureata in Canto lirico presso il Conservatorio di Musica “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza dove ha perfezionato le sue doti tecniche ed interpretative. Fra le diverse collaborazioni ricordiamo quella con Scialpi. È inoltre direttrice della scuola di canto a Lauria “Associazione culturale e musicale Dea Musica” ed insegna in altre scuole calabresi.

La svolta nel suo percorso artistico arriva lo scorso anno grazie all’incontro con Roberto Zengaro, presidente e direttore artistico della Mea Records, giovane e ambiziosa etichetta discografica indipendente che ha come obiettivi quello di valorizzare giovani talenti portandoli a calcare i palcoscenici nazionali e internazionali più importanti.

Il primo album di Alisya, Invulnerabile da me, è in uscita a settembre e conterrà, oltre al primo singolo che dà il titolo all’album (con un buon riscontro di visualizzazioni del videoclip su Youtube) e a Come sempre, un altro inedito e tre cover (tre omaggi ad altrettanti big della canzone italiana).