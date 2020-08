Boom è il tormentone estivo di Valeria Marini made in Calabria

COSENZA – È un’estate col botto quella di Valeria Marini che ha lanciato il suo nuovo singolo “Boom”. Una hit estiva nata dalla collaborazione con l’etichetta Joseba Publishing che vede come direttore artistico il cosentino Gianni Testa. Autore del brano è invece Giacomo EVA, anche lui cosentino, cantautore e già autore di numerosi brani (tra cui “Aspetto che torni” per Francesco Renga a Sanremo 2019).

«Lavorare con Valeria Marini è stato stellare – racconta Gianni Testa – lei è fantastica, non solo dal punto di vista artistico ma anche umanamente. E sono sicuro abbia scelto Joseba perché non ha trovato solo una etichetta ma anche una famiglia».

“Boom” è in tutte le radio e le classifiche airplay ed earone e sta riscuotendo un successo incredibile. Ma quello che può sembrare un allegro tormentone estivo ha invece un significato intrinseco molto importante. È la stessa Valeria Marini a sottolinearlo: «“Boom” è un richiamo alla vita, alla voglia di vivere e di essere felici e spensierati. Al contempo io sono testimonial dell’associazione Senza Veli Sulla Lingua, a tutela delle donne vittime di violenza, e “Boom” vuole ricordare che ci si può sempre rialzare dalle situazioni difficili».

Non mancano le ospitate della showgirl nelle radio e tv nazionali, così come iniziano a nascere i primi appuntamenti dal vivo. Il balletto di “Boom” invece, è oramai diventato un tormentone, tutti lo imparano e tutti ballano. «Mi arrivano tanti video da Instagram e Tik Tok – aggiunge Valeria Marini – e sono felice di questa cosa».

«Sono felice di lavorare con Valeria e di aver potuto osservarla registrare il brano interpretandolo al meglio, al massimo delle sue potenzialità e con il talento che la contraddistingue. È una vera e propria cantante e un’artista a 360 gradi, e lo ha dimostrato con questo brano e con il videoclip nel quale sfoggia la sua meravigliosa performance di canto e di ballo, come solo una vera artista sa fare».

Non a caso il progetto discografico della bionda stellare non si fermerà solo a questo tormentone estivo ma proseguirà con un Ep, sempre con l’etichetta Joseba, la guida di Gianni Testa ed i brani che Giacomo Eva ha scritto per lei.

Un progetto quindi, che sa anche un po’ di Calabria.