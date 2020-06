Dj calabrese PaulCam torna in radio con “I like it”

COSENZA – Dal 5 giugno viaggia in radio e nei digital store il nuovo singolo “I like it” (per l’etichetta: Harmor Music), del noto dj/producer calabrese Paolo Cammera, in arte PaulCam, che ha collaborato, tra gli altri, anche con El 3mendo.

Dopo il tour europeo ed i successi a livello internazionale dei suoi brani, tra cui spiccano “Sabor” che vanta i feat. di Adam Clay e Mr. Don, pubblicato su HIT MANIA CHAMPIONS 2019 e “Smack” che ha raggiunto il 3° posto nella top 10 classifica iTunes, ecco “I like it”, nuovo un pezzo dal sound travolgente che riesce a trasportarci grazie ai suoi ritmi Dance e House uniti a quelli Latino Americani e Pop Latino.

QUI IL VICEOCLIP “I LIKE IT”:

https://youtu.be/CyeTYP6XbLI