È uscito il video di “Golden”, il primo episodio della mini-serie di live session “Live The Coordinator”

COSENZA – È uscito il video di “Golden”, il primo episodio di “Live The Coordinator”, la mini-serie di live session registrata da Al The Coordinator (alias Bernardo “Aldo” D’Orrico, classe 1979, di Cosenza.) per La Lumaca Dischi. Realizzata da Vlad “KayaDub” Costabile, Francesco Malizia e Mauro Nigro con la collaborazione di Tedes srl e AEA. Gli altri episodi usciranno a mercoledì alterni per i prossimi mesi, fino a settembre. Ecco il primo, “Golden”: https://youtu.be/G81M1VOvpd0 .

Il brano anticipa l’uscita in digitale dell’album “Live the Coordinator”, una raccolta di brani in versione live contenuti nel primo disco di Al The Coordinator, dal titolo “Join The Coordinator” (dieci tracce uscite nel 2016 che raccontano le storie di personaggi diversi tra loro, in un’atmosfera chiaramente riconducibile alla tradizione folk di derivazione anglosassone e americana e arrangiamenti che rimandano alla cultura country, con variazioni bluegrass e uno skyline old time) e di cover.

“Amo il Bluegrass, non so se si è capito – racconta Al The Coordinator -. Ti fa tornare all’essenza delle canzoni e degli strumenti, senza bisogno di elettricità e sovrastrutture. Spesso si incide ancora come ai vecchi tempi: tutti insieme intorno ad un solo microfono, un’asta per sorreggerlo e un solo cavo trai piedi. Così, un bel giorno, quel realizzatore di sogni che risponde al nome di Vlad “KayaDub” Costabile mi chiama per dirmi che tutto questo si poteva fare. Allora è bastato mettere insieme i Coordinatori Mario (mandolino), Giuseppe (dobro, chitarra e banjo) e Alessio (contrabbasso) e grazie all’ospitalità di Fausto Scirchio e all’occhio di Mauro Nigro abbiamo messo insieme questo Live The Coordinator. Una serie per vivere canzoni in maniera sostenibile. Senza fronzoli e ansie, con menti e cuori liberi.”

Vlad “KayaDub” Costabile racconta così il lavoro che fatto: “Il mio compito è quello di riuscire a fotografare il suono in un istante preciso e rubare l’emozione dei musicisti mentre regalano emozioni. Con il mio fido compagno Francesco Malizia ci siamo scontrati con le tecniche di John Cuniberti, maestro nella registrazione con un solo microfono, in particolare con l’uso del microfono AEA R88 stereo ribbon. Così grazie alla disponibilità di Oscar Roje, di TEDES e di AEA siamo riusciti a registrare il Live di Al e a realizzare il suo sogno. Tecnicamente la registrazione si effettua senza artifici, unica take senza editing o post-produzione. Solo così si riesce a trasmettere l’emozione reale della vera musica suonata. Mille fattori entrano in gioco, tutto dev’essere perfetto, le dinamiche, il feeling tra i musicisti, la posizione nello spazio che inciderà su quello che l’ascoltatore finale ascolterà.”