“Eroi degli anni ’80” è il nuovo brano di Jonio

VILLAPIANA (CS) – “Eroi degli anni ‘80” è il nuovo singolo di Jonio, al secolo Giuseppe Runza uscito ieri in rotazione sulle piattaforme digitali, scritto da Sasà Flauto e Alessandro Mancuso, mixato e masterizzato presso lo studio di Registrazione Sunrise Studio Roma.

Jonio, musicista cantante calabrese, nato nella vicina Villapiana Lido, in ” Eroi degli anni 80” mette in musica, una sorta di viaggio nei mitici anni 80 dei Levi’s, dei fastfood, gli anni dei suoi ricordi perché gli ha vissuti da adolescente. Jonio ha iniziato a masticare ”musica” in tenera età, avvicinandosi con successo alla chitarra, approfondendone i vari stili dalla classica, al rock,al jazz, fino alle nuove avanguardie. Grazie alle sue numerose esibizioni, la critica lo ha definito uno dei maggiori talenti Musicali Calabresi.

La scheda

Tante le sue esperienze musicali dalle prefinali di Castrocaro Terme, al concorso Fox Cover Play di Rolando D’angeli Roma, finalista al premio “Mia Martini” nel 2008, Musicista e cantante per i Ragazzi di Amici in vari spettacoli, 2011 – Corista nell’album di Missa – Il Grande Bluff – Ospite al Concorso Cantautori “Notte di note” Napoli. 2012 – 2° classificato sezione cantautori 15° Festival voci d’oro “50 ANNI & DINTORNI” di Montecatini Terme. 2013 Si piazza alle selezioni finali del Festival Internazionale di Napoli. Interprete nello Spettacolo 20 Anni Tributo a Massimo Ranieri & Friends, per Rai Cultura. Nel 2015 fa parte del film il Potere di Roma serial crime ispirato all’inchiesta MAFIA CAPITALE, solo per citarne alcuni. Jonio lascia la sua terra, la Calabria e si trasferisce a Roma a collaborare a progetti con vari artisti dell’area musicale romana è nazionale, mantenendo il suo legame con la terra natia. Nel 2015 esce con l’ album INIZIALMENTE con la supervisione del M° Sasà Flauto arrangiatore e chitarrista di “Domenica In” per Sunrise Studio Roma. L’anno successivo in distribuzione digitale per KATANA SOUND l’album “Jonio Inizialmente fuori”, anche il videoclip Fragile un estratto dall’Album. Nel 2017 vince al Festival Scanzonissima il Premio cantautore con il brano “In bilico” . Lo scorso anno l’ uscita del videoclip su YouTube del singolo “JONIO Dimmi Adesso” in Download e Streaming su tutte le piattaforme musicali. Brano firmato da Sasà Flauto e Giuseppe Fulcheri autore di testi per Mogol, Mina, Neri per Caso, Alexia, Anna Oxa, Al Bano, Mino Raitano, Sergio Cammariere. Tanta la strada che in questi anni ha fatto da “Fragile” a “ Dimmi adesso” e come tutti quelli nati negli anni Ottanta sapeva di sognare e credere nei sogni e oggi si presenta con i ricordi di chi c’era allora trasmettendoli a chi non c’era ancora in “Eroi degli anni ’80”.