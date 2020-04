Esce “Appunti di un sogno sospeso”, Antonio Modafferi ricorda Italia ‘90

COSENZA – “Appunti di un sogno spezzato. Il mio ricordo di Italia ’90”: è questo il titolo del lavoro, formato ebook che sarà scaricabile gratuitamente sui principali store online, dello scrittore calabrese Antonio Modaffari.

«È il mio terzo lavoro che vede la luce in questi giorni in cui siamo costretti a stare a casa. Ho deciso di scrivere questo ebook gratuito – racconta Modaffari – perché credo sia un piccolo modo per realizzare un minuscolo gesto di solidarietà e vicinanza offrendo un qualcosa di me. Sono passati 30 anni dalle notti magiche dell’estate del 1990 e se da un lato, a distanza di tanti anni, resta il rammarico per non essere riusciti a vincere un Mondiale che meritavamo, dall’altro è ancora viva in me e, credo, in ogni italiano la sensazione unica provata in quei giorni di giugno e luglio».

Il lancio del libro è fissato per il prossimo 23 aprile in occasione della Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore.