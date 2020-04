Guida alla roulette online per principianti

La roulette è senza dubbio uno dei giochi d’azzardo più noti e amati al mondo. Merito del fascino immutabile della ruota, che simboleggia il rischio, la fortuna, il destino, ma anche dei tanti film che l’hanno mostrata e ne hanno decisamente accresciuto il fascino tra il pubblico. A proposito di questo non possiamo non citare un grande classico, Casablanca, o Casino di Martin Scorsese, o ancora il più recente The Gambler.

Tutte le roulette mostrate nei film sono naturalmente quelle “tradizionali”, presenti nelle sale da gioco di tutto il mondo. Ma da alcuni anni la tipologia più utilizzata dai giocatori non è affatto questa, bensì la versione online. La comparsa della roulette online in rete ha popolarizzato questo gioco come non mai, rendendolo disponibile ai giocatori di tutto il mondo. Anche a quelli che vivono lontanissimi da un casinò “di terra” o che non possono permettersi le grosse puntate richieste.

In rete invece è possibile giocare quanto si desidera, che sia tanto o poco, e addirittura si possono trovare dei siti che offrono questo gioco in formato totalmente gratuito. Ad esempio, è possibile giocare a diversi giochi di roulette online gratis su roulette-on-line.it, un portale specializzato proprio nell’offrire la versione gratuita dei giochi offerti dai casinò online.

È per merito della rete che questo gioco sta vivendo un’epoca d’oro, con un numero di giocatori mai visto prima. Su internet, a differenza che nella modalità “tradizionale”, si può giocare alla roulette in qualunque momento e ovunque ci si trovi, con una spesa, ribadiamo, anche molto piccola o addirittura nulla. Detto questo, le regole del gioco restano le stesse. E dunque è il momento di chiarire quali sono.

Le regole della roulette

Pochi giochi sono semplici quanto questo. Come tutti sapete, il tavolo da roulette si compone da due elementi fondamentali: la ruota (su cui si trovano degli spicchi numerati e colorati) e un piano ricoperto di panno verde su cui sono indicati i numeri presenti sulla ruota tranne lo zero (e il doppio zero nella versione americana) più alcuni gruppi di numeri, come ad esempio rosso e nero, pari e dispari, e via dicendo.

La ruota può essere composta da 37 numeri nella versione francese (da 0 a 36) o da 38 numeri in quella americana (a cui si aggiunge il doppio zero). Siccome lo zero è il solo numero su cui i giocatori non possono puntare, è anche quello che crea il vantaggio della casa. Come è facile capire, quindi, il vantaggio nella roulette americana è doppio. Questo significa che per i giocatori è più difficile vincere rispetto alla versione francese.

Detto questo, per giocare basta scegliere il numero o i gruppi di numeri su cui puntare e piazzare le proprie chip, quante se ne desidera, sulla casella apposita del tavolo. Le vincite sono più alte tanto più sono improbabili, quindi puntare su un singolo numero, in caso di vittoria, vi frutterà un bel malloppo, ma sarà anche estremamente difficile che vinciate. Al contrario, le puntate più facili, come pari o dispari, rosso o nero, portano a vittorie molto scarse.

Quando tutti i giocatori hanno fatto le loro puntate, il croupier lancia la pallina sulla ruota, che intanto gira. La pallina, fermandosi su uno spicchio, determinerà il numero vincente. Facile, no?

Bisogna notare che alcune versioni del gioco hanno delle regole aggiuntive, come ad esempio la regola dell’en prison che blocca le puntate quando la pallina finisce sullo zero. Per questo prima di iniziare a giocare vi consigliamo di leggere con attenzione la tavola dei regolamenti del singolo gioco. Buon divertimento e buona fortuna!