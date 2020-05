Il nuovo singolo di Fil Mama è contro la violenza sulle donne. E’ online “Distanza”

COSENZA – Si intitola “Distanza” ed è il nuovo singolo di Elisabetta Eneh, cantante calabrese di origini nigeriane meglio conosciuta come Fil Mama, che molti ricordano anche per la sua partecipazione a “The Voice” nel 2018 e al Festival di Sanremo di quest’anno tra le coriste di Zucchero Fornaciari.

Il suo nuovo singolo, “Distanza”, da oggi potrà essere ascoltato su YouTube grazie ad un video cartone animato, e nei prossimi giorni sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali.

“Distanza” nasce nell’appartamento di Elisabetta a Milano, sulla chat di Zoom. E’ un incontro virtuale tra amici artisti, costretti a lavorare appunto a distanza.

Canzone di appartamento, canzone da quarantena, un home-making che vede come tema la violenza sulle donne.

«Ciò che mi ha spinto ad elaborare un brano narrato in prima persona – spiega Fil Mama – è essenzialmente il ritratto di donne e ragazze che durante il lockdown sono state costrette a restare chiuse in casa, a stretto contatto con i propri carnefici». «Proviamo a pensare a quanti episodi di violenza accertati, su minori e madri, ci sono in Italia; uno di questi è il caso di femminicidio avvenuto nella provincia di Brescia proprio durante il periodo di chiusura a causa dell’emergenza Covid».

Su questo tema si concentra quindi il brano di Fil Mama che ha come titolo una parola dal duplice significato: la distanza che le donne vittime di violenza vorrebbero dal proprio incubo, e la distanza che in questi ultimi mesi siamo stati tutti costretti, per cause di forza maggiore, a sopportare.

«La parola “distanza”, che si ripete nel ritornello, è il mantra del 2020. E’ una regola, una prerogativa, una missione, una necessità, un atto di amore, è paura». Fil Mama racconta così questo brano, del quale la distanza, paradossalmente, ne è anche l’essenza essendo stato creato appunto a distanza.

La composizione è di Elisabetta Eneh , con il testo di Ada Reina , l’arrangiamento di Diego Tedesco e il mixing di Giancarlo Pagano .

Il videoclip