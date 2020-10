COSENZA – Martedì 27 ottobre, alle ore 18,Igiaba Scego presentare il suo nuovo libro “La linea del colore” (Bompiani), per l’edizione 2020 del Premio Sila ’49.

L’evento sarà trasmesso in diretta facebook e sarà possibile partecipare anche in presenza, alla Fondazione Premio Sila (Centro storico di Cosenza), nel rispetto delle norme anti-Covid. Dialogherà con l’autore in collegamento web Pierpaolo De Salvo.