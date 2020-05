“The Consequences of the moon” è il nuovo album del Maestro Danilo Guido

ACRI (CS) – “The Consequences of the moon” è il nuovo lavoro musicale del M° Danilo Guido, un album nato dall’incontro musicale tra il noto jazzista 38enne originario di Acri ed il poliedrico percussionista Leon Vulpitta Pantarei.

Sette composizioni originali che portano l’ascoltatore in un viaggio tra culture diverse creando ampi spazi e suggestioni di mondi lontani, o profondamente interni ai sogni di ognuno di noi.

“Il destino ha fatto si che l’uscita in digitale di “The Consequences of the moon” avvenisse oggi in una fase di rinascita – afferma Danilo Guido – tutto quello che ascolterete non è il risultato di una riproduzione di formule prestabilite e quindi a stampo (dettato dalle leggi di mercato),ma un momento di creatività e di incontro tra due anime e nella più totale libertà espressiva.”

Registrato in presa diretta dal sound engineer Cosimo Guglielmello, l’album è prodotto dal label manager Roberto Musolino per la NSJ; la grafica ed i videoclip che accompagnano “The Consequences of the moon” sono stati invece realizzati dal fotografo Denis Mancuso della InsideMe.