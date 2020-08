Al San Luca l’ex Rende Leveque

SAN LUCA (RC) – È solo all’inizio il mercato da Serie D per il San Luca che ha ufficializzato l’ingaggio di Alessio Leveque.

Il giocatore, che nell’ultima stagione ha indossato la maglia dell’ASD Roccella Calcio, ha firmato un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2021.

La scheda

Nato a Locri il 03 Gennaio 1999, Leveque è un calciatore mancino che nella sua importante, seppur giovane, carriera ha ricoperto i ruoli di mezz’ala, trequartista centrale e laterale, esterno d’attacco.

Diverse sono le esperienze in giro per l’Italia con le maglie di Roccella, Akragas, Torino, Potenza e Rende gli hanno permesso di collezionare 23 presenze in Serie C, 37 in Serie D e di conquistare la Coppa Italia Primavera.

Si forma calcisticamente nel Roccella Calcio, dove all’età di 16 anni disputa il primo campionato di Serie D, costellato da 13 presenze ed un assist.

Nella stagione 2016/17 approda all’Akragas: con la maglia dei ‘giganti’ colleziona 16 presenze in Serie C e 2 assist.

Nella stagione 2017/18 arriva la chiamata del Torino FC. Affidato alle cure del tecnico Federico Coppitelli, con la casacca granata, conquista la Coppa Italia Primavera in finale contro l’AC Milan Primavera.

Nella stagione 2018/19, una nuova avventura in Serie C con le maglie di Potenza Calcio e Rende Calcio arricchita da 10 presenze e 1 gol.

La scorsa stagione fa ritorno al Roccella Calcio dove diventa un punto fondamentale della rosa amaranto. Colleziona 24 gare in Serie D e mettendo a segno 2 gol e 1 assist.