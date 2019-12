Allo Sporting a Gennaio Preview Universal Youth Cup 2020

COSENZA – Si disputerà nel gennaio del 2020 la fase preview del prestigioso torneo mondiale “Universal Youth Cup-International Tournament Apuane”.

Il 25 e il 26 di gennaio, infatti, presso il centro sportivo dello Sporting Club , di contrada Santa Lucia, scatterà la fase di qualificazione calabrese riservat a alla divisione P ulcini.

La vincente regionale di categoria, nel mese di febbraio, dovrà affrontare la formazione di pari età siciliana per ambire all’accesso diretto del prestigioso torneo. Evento di calcio giovanile di spessore, organizzato dalla Players & Events e abbinato al 10° Memorial “Dott. Michele Aliboni”, che vedrà la fase finale a Forte dei Marmi dal 10 al 13 aprile. La vincitrice della finale “Preview Calabria-Sicilia”, inoltre, avrà diritto ad accedere in esclusiva al tabellone finale della competizione con tanto di esenzione dal costo di iscrizione.

Manifestazione regionale che prevede rà almeno due gironi e secondo le squadre che si iscriveranno : previste tra le 12e le 16 squadre ai nastri di partenza.

Il regolamento dettagliato sarà promulgato a breve. “Universal Youth Cup” che quest’anno toccherà la decima edizione e che vedrà aderire società blasonate come Juve, Ajax, Milan, Inter, Roma, Atalanta, Liverpool, Chelsea, Manchester City, Atletico Madrid, Paris Saint German e quest’anno anche il Barcellona per un totale stimato di 1200 atleti e 64 squadre partecipanti. Responsabili della prestigiosa vetrina di calcio juniores che, per il terzo anno consecutivo, hanno confidato pienamente nelle professionalità della società del presidente Massimo Fino per la predisposizione della preview calabrese. Macchina organizzativa biancoverde già al lavoro tra presenza di pubblico, osservatori e addetti ai lavori.