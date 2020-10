Moto, grande successo per la prima Festa della Velocità in Calabria

Si è conclusa domenica 11 Ottobre 2020, la prima Festa della velocità in Calabria presso

l’Autodromo Calabria Corse di Tarsia.

Un evento unico in Calabria, svoltosi in piena sicurezza secondo protocolli anti-covid,

dedicato ai piloti professionisti e a tutti gli amanti delle due ruote, che ha visto centinaia di visitatori con famiglie a seguito.

Una manifestazione resasi possibile grazie al Presidente dell’FMI Calabria Giò Piromalli e al suo coordinatore FMI Velocità Fabio D’andrea, con la collaborazione di Antonio Martorano, proprietario dell’Autodromo Calabria Corse e del Direttore Sportivo dell’Autodromo Mario Basile.

Durante la giornata sono stati

numerosissimi i piloti che si sono

cimentati con spettacolari giri di pista, tra cui i professionisti Francesco Ciacci, Paolo Guzzo e Lorenzo De Pera.

Tra i partner dell’evento le concessionarie Yamaha Trendy Moto di Rende e FI.FF pneumatici di Cosenza, Moto Club MCR e il Moto Club Desmolupi di Cosenza.

La manifestazione, ideata con l’intento di rilanciare la velocità in Calabria, ha già in serbo una seconda edizione con grandi novità per le due ruote.