Anche le bocce ricordano Jole Santelli. Oggi a Cosenza il Memorial Damiano

COSENZA – Domenica agonistica per le bocce calabresi: a Cosenza domenica è infatti in programma il “19° Memorial Michele Damiano”, attesa manifestazione che negli anni è stata anche gara a carattere nazionale.

Come sempre organizzata dalla società Città di Cosenza – dedicata alla memoria del suo storico socio Damiano -, e dal Comitato provinciale FIB di Cosenza, con il patrocinio del Comune di Cosenza, l’edizione 2020 della gara regionale a coppie di raffa vedrà sfidarsi in pista ben 125 coppie. A dirigerla sarà l’arbitro nazionale della Federbocce Emilio Segreti.

Le batterie della mattina verranno disputate nei principali bocciodromi della provincia, mentre le fasi finali si terranno nel pomeriggio della Città di Cosenza, in via Libero Grassi nel pomeriggio, precedute alle ore 14.30 dalla Santa Messa in memoria di Michele Damiano.

Nell’albo d’oro della gara chi succederà a Buono R., Pagano S. e Perrillo A. della Libertas Sant’Antonio di Salerno, vincitori nel 2019?

Prima delle batterie del mattino e dell’inizio delle fasi finali nel pomeriggio verrà osservato un minuto di silenzio per ricordare la presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, prematuramente scomparsa lo scorso 15 ottobre.

La gara verrà disputata nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti (Dpcm 13 ottobre 2020).