Bocce calabresi in lutto, è scomparso il presidente della San Paolo Cosenza Mario Gerace

COSENZA – Una gravissima perdita colpisce le bocce calabresi. Questa notte è venuto a mancare uno dei pilastri di questo sport in Calabria: Mario Gerace, storico presidente della Bocciofila San Paolo di Cosenza, che guidava da circa tre decenni, dirigente, imprenditore e uomo apprezzato non solo nel mondo delle bocce.

«Il momento particolare legato all’Emergenza sanitaria non consentirà di rendergli l’estremo saluto che avrebbe meritato. Resta solo la possibilità di pregare affinchè la sua anima possa trovare la pace e la serenità che il brutto male contro cui stava combattendo gli aveva sottratto». Queste le parole del presidente del Comitato provinciale FIB di Cosenza, Francesco D’Ambrosio, nel comunicare la notizia della scomparsa di Gerace.

La notizia ha profondamente colpito anche il presidente del Comitato regionale FIB Calabria, Ernesto Mazzei, che ricorda Gerace così: «Ha fatto tanto per le nostre bocce. Presidente legatissimo alla sua società, che ha portato a grandi livelli, dirigente a volte spigoloso ma sempre sensibile e attento all’interesse del nostro sport. Non intraprendeva battaglie personali ma a guidarlo era solo la voglia di migliorare la sua società e il nostro mondo. Personaggi come lui lasciano un vuoto incolmabile, sarà difficile raccogliere la sua eredità».