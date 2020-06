Bocce calabresi in lutto, scomparso ex presidente Ariston Michele Mondera

COSENZA – La famiglia bocciofila cosentina e calabrese ha perso nei giorni scorsi un grande protagonista del movimento boccistico: Michele Mondera.

Già Presidente della Bocciofila Ariston e padre di Albino (ex presidente dell’Italia Cs e attuale tecnico del Città di Rende), Michele Mondera è stato un attivo promotore dello sport delle bocce in Calabria. Numerosi infatti sono stati gli eventi nazionali da lui organizzati con montepremi importanti.

«Sono stato onorato della sua amicizia e del suo affetto da quando bambino frequentavo la Società Città di Cosenza dove lui fu tesserato per molti anni. Caro Don Michele, come io ti chiamavo, sarai sempre presente nella mia mente e custodirò il tuo ricordo nel mio cuore».

Questo il pensiero commosso di Francesco D’Ambrosio, presidente del Comitato Provinciale FIB di Cosenza.

(In foto da sx Albino e Michele Mondera)