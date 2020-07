Brutium Cs, al via la stagione del decennale con tanto entusiasmo

COSENZA – In casa Brutium Cosenza sta per partire la stagione che sancisce il decennale della storia di calcio popolare. 22 aprile 2011 – 22 aprile 2021, anni di passione ed orgoglio ultras con i colori rossoblù sulla pelle e nel cuore.

In dettaglio ecco lo staff tecnico del prossimo campionato:

Allenatore della prima squadra sarà Franco Germano, vice ed allenatore juniores Eugenio Trombino, preparatore portieri Franco Viola, fisioterapista Mario D’Orrico, magazziniere Giuseppe Sammarro. L’organigramma societario completo : presidente Giampiero Sammarra, co-presidente Luigi Rogano, vicepresidenti Alessia Mendicino e Michele Lappano, direttore generale Christian Catanzaro, segretario Antonio Viteritti, addetto marketing Claudio Cartini,dirigenti Stefano Canonaco, Marco Cartini, Eugenio De Fazio, Francesco Principe, Simone Bertini. Responsabile dell’area comunicazione Matteo Monte, collaboratori Cristiano Lifrieri e Cesare Mingrone.

Mercato: ecco i confermati

Ancora in rossoblù Antonio Gardi, Nicola Cosentini, Carmine Chichierchia, Francesco Carbone, Vincenzo Attanasio, Maurizio Covello, Bruno Irace e Serafino Scarlato. Ritorno graditissimo quello di Ugo Martire, attaccante classe 1983 già per diversi anni nel nostro gruppo. Ufficialmente rossoblù AlbdoulayeThiam, classe 1997, mediano incontrista ex tra le altre di Luzze, Rotonda ed Acri. Si sta lavorando intensamente per ampliare il parco under, in programma nelle prossime settimane diversi stage per visionare calciatori attualmente in organico e potenziali nuovi ingressi.

L’inizio della preparazione è previsto per i primi giorni di settembre.