Calcio a 5, ci sarà un Cosenza in Serie A(2)!

COSENZA – Grazie alla quindicesima vittoria stagionale nel girone H di Serie B, la Pirossigeno Città di Cosenza ha conquistato la matematica promozione nel secondo campionato nazionale di futsal (Serie A2) con quattro giornate di anticipo.

La squadra del presidente Fuoco è tornata con il bottino pieno dalla sfida in casa dell’Akragas. Dopo che i siciliani passano per primi in vantaggio, i rossoblù vincono in rimonta con un rotondo 4-1. Le reti dell’ultima e decisiva vittoria portano le firme di Ruben Zafra, Paride Marchio, Giovanni Chiappetta e Giuseppe Piromallo.