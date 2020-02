Campione canadese di hockey Abenante in Calabria ospite della Cosenza Volley

COSENZA – Il campione di Hockey su Ghiaccio Zachary Abenante, di origini calabresi (il nonno Vincenzo di Bocchigliero emigrò in Canada nell’immediato dopoguerra), verrà ospitato dalla Volley Cosenza domenica pomeriggio alle 18,00 prima della partita di serie C di pallavolo femminile Volley Cosenza – Carioka Caffè Paola. L’Hockey su ghiaccio anche se poco seguito in Italia è uno degli sport più conosciuti e diffusi al mondo ed in particolare nei paesi nordici. Zachary Abenante, 19 anni appena compiuti, è una delle migliori promesse del Canada. E’ cresciuto dal 2010 al 2019 nella Coquitlam Express, una squadra di hockey canadese con sede a Coquitlam BC, che partecipa alla British Columbia Hockey League, prima di trasferirsi a Mosca in Russia dove attualmente gioca.

Prima di spiccare il volo in una delle squadre più forti al mondo, appunto Moscow in Russia, Zackary ed i suoi genitori hanno fatto tantissimi sacrifici. Diventare campioni nello sport significa passare ore e ore in palestra, rinunciare a tante altre cose per ottenere un futuro di grandi soddisfazioni. Uscire da scuola e correre in palestre ogni giorno, lasciare il telefonino in borsa, non potersi divertire con gli amici o stare sul divano o gozzovigliare, ma soprattutto superare le crisi, gli infortuni e i tanti ostacoli.

Zachary Abenante spiegherà alle giovani atlete della Volley Cosenza ma anche a tutti i giovani che fanno sport, i sacrifici che ha dovuto affrontare da quando aveva otto anni. Ogni giorno in palestra e sulla pista di ghiaccio con la sua famiglia che lo ha supportato quotidianamente, anche nei mesi in cui la temperatura in Canada scendeva fino a meno quindici/venti gradi e neve e ghiaccio la facevano da padrone. Con tanta, tanta umiltà e tanti sudori Zackary sta arrivando ai vertici mondiali nel suo sport.