Città di Cosenza, il nazionale argentino Grandinetti alla corte di Tuoto

COSENZA – L’argentino Guido Grandinetti è un giocatore della Pirossigeno Città di Cosenza. La firma sull’accordo che lega l’atleta alla società di Pino Fuoco è avvenuto nei giorni scorsi con grande soddisfazione da parte di tutto il gruppo dirigenti della Pirossigeno Città di Cosenza.

Grandinetti è un difensore classe 94, forte fisicamente, che può giocare sia da ultimo uomo che da laterale.

Era quello che cercava mister Leo Tuoto e la società ha fatto di tutto per accontentare il neo tecnico della formazione cosentina.

Tra le sue caratteristiche, oltre alla grande forza fisica, nel suo bagaglio tecnico c’è un buon tiro che ne fa elemento particolarmente pericoloso

per gli avversari. In Argentina ha sempre giocato nella formazione dell’America del Sud, sempre in serie . Nel 2017 è stato chiamato dal

selezionatore della nazionale argentina. Nel 2018 il trasferimento in Italia dove ha giocato nel Leonardo in A2 e l’anno successivo Maccan Prata in serie B.