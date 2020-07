Città di Cosenza, Poti è il primo colpo dei Lupi

COSENZA – Alejandro Rodriguez Acedo detto Poti è un nuovo giocatore della Pirossigeno Città di Cosenza.

Lo spagnolo è un ingaggio importante per i rossoblù di Tuoto e il palmares del giocatore lo conferma.

Campionati in A1 e in A2 con formazioni importanti che vanno dal Jumilla al Lugo in Spagna, poi Italpol nel 2017, Nordovest, Cadice e poi ancora Italpol prima di approdare a Cosenza. Le sue caratteristiche tecniche sono quelle che il mister Tuoto cercava per la propria squadra: laterale mancino, dotato di grande intelligenza tattica, forte nell’uno contro uno, buon tiro e grande organizzatore di gioco. Un acquisto importante, insomma, che segue le riconferme di Leonardo Del Ferraro e Paride Marchio e che precede altri nomi di atleti di livello pronti alla firma per la Pirossigeno e che nei prossimi giorni saranno annunciati.

La prima dichiarazione

«Difenderò la maglia della Pirossigeno con tutto me stesso. Spero di poter ricambiare sul campo la fiducia ricevuta. Sono molto contento e motivato da questo nuovo progetto che sicuramente mi darà grandi gioie».

Naturalmente soddisfatto del colpo Leo Tuoto: «Alejandro è un giocatore importante che ci darà una grossa mano per raggiungere i nostri obiettivi stagionali. Un fulmine sulla fascia che ci farà molto comodo. La squadra prende forma, lentamente con idee chiare. Stiamo per

completare l’organico e il ds Bossio sta facendo un grande lavoro».