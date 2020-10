Cittanova fa festa al Lorenzon: 4-0!

Rende – Cittanova 0-4

RENDE (4-3-3): Quintiero; M. Novello (27’st Casciaro), Cassaro, Brandi, Proto (21’st Garritano); Castiglia, Cipolla, Falzetta (1’st Greco); Palma, Mosciaro (11’st Boito), G. Novello (1’st Scarpelli). In panchina: Palermo, Regnante, Mazzotta, Riconosciuto. All. Caruso.

CITTANOVA (3-4-2-1): Latella; Scuderi, Corso, Fiumara; Miceli, Cosenza, Lo Nigro, Lo Sasso (31’st Isabella); Viola (8’st Dorato), Giorgiò (11’st Fuschi); Silenzi (27’st Meola). In panchina: La Cagnina, Petrucci, Criaco, Crucitti, Condomitti. All. Infantino.

ARBITRO: Julio Silvera di Valdarno (Consonni di Treviglio e Bernasso di Milano).

MARCATORI: 14’ pt Viola, 35’ pt Silenzi, 37’ pt Viola, 12’ st Dorato.

NOTE: Gara a porte chiuse. Espulso al 24’st Corso (C) per doppia ammonizione. Ammoniti: Brandi (R); Cosenza (C). Angoli: 2-4. Recupero: 0’pt; 3’st.

Nella gara di recupero della seconda giornata del girone I del campionato di Serie D successo rotondo di Cittanova in trasferta nel derby calabrese con il Rende, con doppietta di Viola e reti di Silenzi e Dorato.

Un successo che lasciato scorie decisamente positive nel team guidato da Pietro Infantino:

«Siamo contenti – ha esordito il tecnico giallorosso – perché oggi era importante allungare la striscia utile di risultati. Sulla prestazione non avevo dubbi, sapevo sarebbe arrivata. Così come non ho mai avuto dubbi sull’attaccamento, la concentrazione e la qualità dei miei calciatori. Alleno un gruppo di uomini veri, uniti e compatti che si confrontano quotidianamente e si aiutano l’uno con l’altro. Ovviamente – ha sottolineato ancora il trainer – fare punti ci dà modo di proseguire un cammino positivo e di rafforzare i nostri concetti e le nostre idee». «Domenica affronteremo un test difficile, contro un’avversaria imbottita di qualità e calciatori esperti. A Sant’Agata dovremo battagliare. Questa sera ci godiamo la vittoria – ha concluso il mister – e da domani mattina torniamo a lavorare sul campo». (Foto Facebook Cittanova).