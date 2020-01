Colpo Crotone, ha firmato Armenteros

CROTONE – Al Crotone arriva a titolo temporaneo dal Benevento Calcio Kristian Samuel Armenteros Nunez Jansson.

Attaccante di origine cubana ma di nazionalità svedese, Armenteros ha giocato in Olanda, in Belgio, in Azerbaijan e negli Usa. Prima di approdare al Benevento, nell’estate 2017, ha indossato la maglia dell’Heracles Almelo in Eredivise (Serie A olandese) mettendo a segno ben 19 gol. Dopo il prestito al Portland Timbers nella Mls americana, l’attaccante ha fatto ritorno al Benevento e nell’anno solare da poco finito ha totalizzato 25 presenze e 6 reti in cadetteria.

Armenteros può ricoprire tutti i ruoli dell’attacco, è un giocatore fisico, molto tecnico ed ha un gran senso del gol. Nel suo curriculum vanta due campionati belga e un campionato azero, una Coppa d’Olanda, 2 presenze ed un gol con la nazionale svedese e 8 gettoni in Europa League.