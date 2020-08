Colpo di scena a San Luca, De Angelis non è più l’allenatore

SAN LUCA (RC) – L’ASD San Luca ed il tecnico Stefano De Angelis, a seguito di un’attenta riflessione e un confronto diretto, in maniera consensuale, hanno deciso di interrompere il rapporto di lavoro.

«In data odierna ho comunicato alla società la mia decisione di interrompere il rapporto di lavoro con il San Luca. È stata una decisione difficile – ha spiegato il tecnico romano -, legata a motivi personali che era doveroso prendere prima di iniziare la nuova stagione, consentendo alla dirigenza di fare le scelte migliori. Si conclude un’avventura entusiasmante, vissuta con grande intensità dal sottoscritto, grazie ad una struttura societaria di livello, un gruppo di giocatori che ha fatto sua la cultura del lavoro, dell’impegno e della professionalità. Ringrazio i tifosi che con il loro calore hanno dato un contributo fondamentale per la vittoria del campionato, mostrandomi grande affetto e facendomi sentire parte integrante del paese. Ringrazio vivamente il mio staff, lo staff medico e i magazzinieri. Un ringraziamento particolare al Presidente e a tutti i soci, per avermi dato l’opportunità di allenare il San Luca e di vivere una esperienza che avrò sempre nel cuore e che, chissà, un giorno non possa ripetersi».

Dal canto suo «l’ASD San Luca rivolge al tecnico i più sentiti ringraziamenti per l’impegno, la professionalità e la dedizione profusi nel corso dell’esperienza che hanno portato il club a raggiungere un traguardo inimmaginabile fino a qualche tempo fa», quello della storica promozione in Serie D.