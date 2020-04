Con le calabresi di C la solidarietà non resta in panchina

RENDE (CS) – Dallo scorso 20 maggio sarà possibile acquistare le maglia della solidarietà realizzata da Errea in occasione della raccolta fondi “Facciamo squadra per la più importante delle partite” (lanciata da Catanzaro, Reggina, Rende e Vibonese), in edizione limitata con una donazione di 100 euro e inviando una mail con oggetto “MAGLIA DELLA SOLIDARIETA” al seguente indirizzo mail magliasolidale@gmail.com, inserendo:

nome e cognome, i dati identificativi della donazione, la taglia (S;M;L;XL;XXL) e l’’indirizzo di spedizione.

Al termine della campagna prevista per giorno 20 maggio saranno necessari 40 giorni per la consegna della maglia della tua squadra del cuore.

Per effettuare l’acquisto occorre effettuare la donazione di 100 euro sulla piattaforma Gofundme al link: gf.me/u/xu9455 oppure effettuare un bonifico al C/C dell’Associazione Banco Alimentare della Calabria N° 1000/109866 c/o Banca Intesa San Paolo con la casuale “Maglia della Solidarietà”.

Il ricavato della raccolta fondi sarà devoluto interamente all’Associazione Banco Alimentare Calabria la cui missione è quella di offrire un contributo importantissimo in alimenti per chi è in difficoltà.